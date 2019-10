Wenn Diäten nicht mehr helfen : Wie man sein Übergewicht bekämpfen kann

Homburg Menschen mit Übergewicht finden es selbst nicht gut, wenn sie die Pfunde einfach nicht los werden. Aber es gibt nicht nur mehr oder weniger nutzlose Diäten, sondern auch echte medizinische Hilfe. Am Donnerstag, 24. Oktober, findet von 16 bis 19 Uhr der Adipositas-Workshop 2019 am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg statt.

Im Nebenraum des Personalkasinos (Geb. 32) erwartet die Besucherinnen und Besucher ein informatives Programm. In Kooperation mit der Stadt Homburg erläutern die Experten der Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie (Direktor: Univ.-Prof. Dr. Matthias Glanemann) das Krankheitsbild Adipositas sowie verschiedene Therapieoptionen. Der Eintritt ist frei.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Adipositas als eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitswesen im 21. Jahrhundert ein. Experten gehen davon aus, dass 2030 fast 60 Prozent der Menschen weltweit betroffen sein werden. In Deutschland haben sich die Zahlen in den letzten Jahrzehnten bereits vervielfacht. „Laut Statistik ist in der Bundesrepublik heute jeder Zweite übergewichtig, einer von fünf Deutschen ist adipös“, erklärt Klinikdirektor Glanemann. Doch es gibt Wege aus der Erkrankung. Bei der Therapie arbeiten Ärzte, Ernährungsberater, Sportwissenschaftler, Psychologen und andere Fachbereiche eng zusammen. „Auch bei uns am Uniklinikum ist eine erfolgreiche Adipositas-Therapie eine Gemeinschaftsleistung von Experten aus verschiedenen medizinischen Bereichen,“ so Glanemann.