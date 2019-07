Unglück auf Flugplatz : Polizei ermittelt nach Absturz einer Sportmaschine in Bexbach

Nach dem Absturz: Feuerwehrleute im Einsatz an der zerstörten Maschine in Bexbach. Foto: Brandon Lee Posse

Bexbach Beim Landeanflug passiert das Unglück. Pilot kommt schwer verletzt in die Klinik.

Auch zwölf Stunden nach dem Absturz eines Flugzeugs in Bexbach suchen Ermittler nach den Gründen für den Zwischenfall. So sei bislang nicht klar, wie es zu dem Unfall kam, bei dem der Pilot schwer verletzt wurde. Das berichtet eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Freitagmorgen (5. Juli) auf Anfrage. Experten seien an der Unglücksstelle.