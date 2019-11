Eine lange Tradition : Stolze Zahl: 90 Jahre gibt es den Geflügelzuchtverein Altstadt

Altstadt 90 Jahre alt wird der Geflügelzuchtverein Altstadt (GZV) im Dezember dieses Jahres. Ein großer Anlass zu einer kleinen Feier, zu dem der Verein im Rahmen seiner 48 Landesjugendschau und zur 44. Kreis- und Kreisjugendschau sowie Lokalschau 2019 in die Hugo-Strobel-Halle eingeladen hatte.

50 Züchter, darunter 39 Züchter von GZV Altstadt, mit 537 Tieren nahmen an der Schau an den beiden Tagen teil.

„Mit der Teilnehmerzahl und den ausgestellten Tieren können wir als Veranstalter sehr zufrieden sein“, erklärte Petra Müller die Vereinsvorsitzende des GZV Altstadt. Dies galt auch für die vielen Preise und Meister, die die Züchter des Jubiläumsvereins aus Altstadt an beiden Tagen einheimsten. Fünf von sechs Meistertieren der Kreisschau brachten die Altstadter Züchter in die Halle. Bei den Tauben gab es für Istvan Molnar bei der Rasse Deutsche Schautaube die Landesverbandsplakette in Silber. Bei den Hühnern holte sich Heidi Hertel die gleiche Auszeichnung für ihre Tiere der Rasse Moderne Englische Kämpfer. Die Landesverbandsplakette in Gold bekam Jugendzüchter Felix Müller für seine Zwerghühner Plymouth Rocks. Eveline Jacobi bekam für ihre Regenwachtel in der Kategorie Ziergeflügel die bronzene Landesverbandsplakette; die Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Altstadt Petra Müller erhielt für ihre Tiere der Rasse Regenwachtel die Landesverbandsplakette in Silber.