Kirchenjubiläum in Kleinottweiler : 70 Jahre protestantische Kirche wurde gefeiert

70 Jahre alt wurd die Kirche der protestantischen Kirchengemeinde Kleinottweiler. Foto: Markus Hagen

Kleinottweiler Einen doppelten Grund zur Einladung hatte Pfarrerin Bärbel Ganster-Johnson für die Gemeindemitglieder der protestantischen Kirche in Kleinottweiler. Zum einen stand das Erntedankfest im Blickpunkt des Gottesdienstes, zum anderen wurde an das 70-jährige Bestehen der Kirchengemeinde in Kleinottweiler im Verlauf des Festgottesdienstes zurückgeschaut.

1952 war für die Protestanten und Protestantinnen in Kleinottweiler ein ganz besonderes Jahr. Man wurde eine eigenständige Kirchengemeinde, zwar ohne eigenen Pfarrer, aber sie konnten sich nun selbst bestimmen und organisieren. Zuvor war Kleinottweiler an das Vikariat Niederbexbach und an die Kirchengemeinde Limbach angeschlossen. So wurde am 2. November 1952 eine kleine Kirche eingeweiht. Für den Bau hatten Kirchenmitglieder, um Kosten zu sparen, 310 Quadratmeter Steine selbst gebrochen. 80 Quadratmeter Steine wurden dazu gekauft.

Vier Jahre später, 1956, wurde eine Orgel in Dienst gestellt. 1962 erhielt die Kirche einen Turm mit zunächst einer Glocke. Zwei Jahre später kamen dank Spenden vier weitere Glocken hinzu. Stetig wurde die Kirche erweitert. 1966 wurde das Kirchenschiff nach Süden hin verlängert und nach Osten ein Gemeindesaal angebaut. Das Jahr 2014 markierte eine erneute Wende in der Geschichte der Kirchengemeinde. Aufgrund von Einsparungen in der Landeskirche kam es zu einer Neustrukturierung von Pfarrämtern. So wurde das Pfarramt Niederbexbach aufgelöst und in Pfarramt Limbach-Altstadt II umbenannt, zu dem nun Niederbexbach, Kleinottweiler und Altstadt gehörten. Um diesen neuen Zuschnitt bewältigen zu können, hatten im Vorfeld die Presbyterien in Niederbexbach und Kleinottweiler beschlossen, die bisher selbstständigen Kirchengemeinden Niederbexbach und Kleinottweiler zu einer gemeinsamen Kirchengemeinde zu fusionieren. So kehrte man wieder zum Stand in den Jahren vor 1952 zurück: Niederbexbach und Kleinottweiler gehören nun wieder zum Pfarramt Limbach-Altstadt, aufgeteilt in zwei Pfarrämtern: Pfarramt Limbach-Altstadt mit dem Seelsorgebereich Limbach und verbunden mit der Geschäftsführung für Limbach und Altstadt.

Seit 25 Jahren hat Pfarrerin Christiane Härtel diese Pfarrstelle inne. Für das Pfarramt Limbach-Altstadt II mit dem Seelsorgebereich Altstadt, Niederbexbach und Kleinottweiler, das mit der Geschäftsführung für die Kirchengemeinde Niederbexbach-Kleinottweiler verbunden ist, führt seit 14 Jahren Pfarrerin Ganster-Johnson.