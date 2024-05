Messechefs in Bexbach ziehen Bilanz 47 000 kamen zur Campingmesse

Sie hat es geschafft, die Campingmesse Bexbach: Die fast schon magische Schallgrenze von 45 000 Besuchern wurde bei der 63. Auflage der Großveranstaltung im Blumengarten deutlich durchbrochen. „Das Ergebnis der Besucherzahlen liegt vor: Insgesamt 47 000 Besucher beehrten uns in diesem Jahr. Wir sind sehr zufrieden“, zog Messeleiter Volker Wagner am Tag nach Ende der Campingausstellung am Sonntag einen Strich unter die rein zahlenmäßige Betrachtung der neuntägigen Messe.