Bundessieger aus Bexbach : Yannik Wasemann startet durch

Bexbach Der 26-Jährige aus Bexbach hat nicht nur landes-, sondern auch bundesweit als bester Auszubildender zum Hochbau-Facharbeiter abgeschnitten.

Auf den Ausbildungsbetrieb „Erhard + Hellmann Bauunternehmung GmbH“ in Homburg wurde er durch persönliche Recherche aufmerksam. „Erhard und Hellmann ist auch bei uns in der Ecke recht bekannt und hat einen guten Namen. Also habe ich mich beworben, und das Bewerbungsgespräch lief gut“, sagt Wasemann. Er kann seinen Ausbildungsberuf und den Betrieb nur weiterempfehlen: „Es ist ein super Beruf, wenn man gerne an der frischen Luft ist und viel Abwechslung will.“ Baustellenluft ist für ihn zum Lebenselixir geworden, den Job liebt er inzwischen sehr. Von einigen Klassenkameraden habe er gehört, dass sie in der Ausbildung nicht so viel selbst machen durften, doch bei ihm sei das nicht so gewesen: „Ich durfte selbst viel Hand anlegen und alles ausprobieren und ich denke, das ist wichtig. Aber ich hatte schon viele Vorkenntnisse als ich angefangen habe. Das hat viel geholfen.“