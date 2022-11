Trotz Corona immer zur Stelle : Bexbacher Wehr bekämpfte 28 Brände

Zahlreiche Feuerwehrleute wurden bei der Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Bexbach-Mitte für langjährige Mitgliedschaft geehrt oder erhielten ihre Beförderungsurkunden. Foto: Markus Hagen

Bexbach Bei der Jahresversammlung des Löschbezirks Bexbach-Mitte standen außer einer Bilanz Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Bexbach-Mitte standen Ehrungen und Beförderungen verdienter Feuerwehrfrauen und -männer. Bexbachs Bürgermeister Christian Prech, Kreisbrandmeister Thomas Hauck in Vertretung von Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner, Landesbrandinspekteur Timo Meyer und Manfred Rippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Saarland, hatten einiges zu tun, um die Urkunden und Ehrenabzeichen zu überreichen.

Kevin Schmidt und Vitali Gass erhielten ihre Beförderungsurkunden zum Feuerwehranwärter. Vom Feuerwehranwärter wurde Thorsten Klein zum Feuerwehrmann beförderte. Die Feuerwehrmänner David Braun, Mika Fritz, Johannes Hach und Achim Rackl stiegen zum Oberfeuerwehrmann auf. Pascal Siliwanow darf sich nun Hauptfeuerwehrmann nennen. Oberfeuerwehrmann Kevin Benner und Hauptfeuerwehrmann Thorsten Klein erhielten die Ernennungsurkunde zum Löschmeister. Oberlöschmeister Michael Schneider ist nun Brandmeister.

Viele Jahre gehören einige Feuerwehrleute zum Löschbezirk Bexbach-Mitte. Für 15-jährige Mitgliedschaft und aktiven Dienst wurden die Oberfeuerwehrfrauen Chantale Sprunck, Jasmin Lorson, Vanessa Wack sowie die Oberfeuerwehrmänner Michael Krause und Markus Anschütz ausgezeichnet. Seit 20 Jahren sind Hauptfeuerwehrmann Christian Trampenau und Oberfeuerwehrmann Gunther Fell dabei. Hauptfeuerwehrmann Thomas Dworak und Oberbrandmeister Christian Veith, zugleich auch Löschbezirksführer von Bexbach-Mitte, wurden für 35 Jahre geehrt.

Seit 45 Jahren Mitglied sind Hauptfeuerwehrmann Gerhard Mohr und Hauptbrandmeister Uwe Lapre. Die Hauptfeuerwehrmänner Albert Kleer und Dietmar Schiestel sowie Hauptbrandmeister Peter Wolf bekamen eine Ehrenurkunde für 50 Jahre Treue. Hauptbrandmeister Dieter Clemenz ist sogar seit 55 Jahren dabei. Zudem wurde Hauptfeuerwehrmann Klaus Trampenau das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrbandes für sein Engagement und seine Leistung in der freiwilligen Feuerwehr durch Manfred Rippel, dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Saarland, verliehen.

Dankesworte für die vielen Stunden im Dienst der Feuerwehr richteten Bürgermeister Prech, Kreisbrandmeister Hauck, Timo Meyer und Manfred Rippel an die Mitglieder des Löschbezirks Bexbach-Mitte. „Mein Dank geht auch an die Angehörigen unserer Wehrleute für das Verständnis, das ihre Partnerin oder Partner oft für ihre Arbeit und ihren Einsatz bei der Feuerwehr im Einsatz sind“, so Prech.

In seinem Jahresbericht für 2021 hielt Löschbezirksführer Christian Veith fest, dass der Mitgliederstand im letzten Jahr von 57 auf 54 Feuerwehrleute gesunken war. Aktiv sind zurzeit acht Feuerwehrfrauen.

Unter anderem war der Löschbezirk im letzten Jahr bei 28 Brandeinsätzen und 30 Mal bei ausgelösten Brandmeldeanlagen im Einsatz. Neun Mal war man bei Türöffnungen hilfreich zur Stelle. Bei Rettungsdiensten war man in elf Fällen dabei. Technische Hilfe, wie unter anderem bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden, Wassereinbrüchen, Beseitigung von Öl auf Straßen und Gewässern leistete der Löschbezirk Bexbach-Mitte in 40 Fällen. Dazu kamen Gefahrguteinsätze, Tierrettung, Einsätze für Fachberater Chemie und Strahlenschutz sowie Hilfe bei Veranstaltungen, so die Absicherung bei einem Radrennen.

Veith ging auch auf Hilfseinsätze außerhalb von Bexbach ein. So waren Bexbacher Feuerwehrfrauen und -männer viele Stunden über zehn Tage bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal unterwegs. Veith: „Mein Dank geht auch an die Mitglieder unserer Altersabteilung, die sofort bereit waren, hier zu helfen. Weiter danke ich den Arbeitgebern unserer Mitglieder, dass sie ihre Mitarbeiter für den Einsatz freistellten, der Firma Decathlon in Neunkirchen und unserem Förderverein, die uns gemeinsam Schlafsäcke für die Einsatzkräfte beschafften.“ Veiths Dank ging auch an Prech, der ein geländegängiges Fahrzeug vom Bexbacher Bauhof zur Verfügung stellte.