Polizei bittet um Hinweise : 15-Jährige aus Bexbach vermisst

Bexbach Seit dem 6. November 2019 wird die 15-jährige Ronja Behet vermisst. Das hat die Polizei Homburg mitgeteilt und bittet um Mithilfe.

Nach Polizeiangaben befand sich die 15-Jährige zuvor in einer Mädchenwohngruppe in Niederweiler in Rheinland-Pfalz und sollte gerade in ihr familiäres Umfeld in Bexbach zurückkehren.