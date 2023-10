14. Bio-Brotboxen-Aktion Weil Frühstück nicht gleich Frühstück ist

Schon die alten Römer wussten, dass das Wohlbefinden von Geist und Körper durchaus in einem direkten Zusammenhang stehen. „Mens sana in corpore sano“ wurde es folgerichtig in der Zeit der Cäsaren formuliert, also: „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. Mehr als eine Binsenweisheit ist auch, dass das Frühstück im Reigen der täglichen Mahlzeiten ein ganz wichtiger Moment ist. Doch Frühstück ist nicht gleich Frühstück. Gesund sollte es sein, dem Körper genug Energie für den Start in den Tag geben. Um genau hier ein gutes Beispiel zu geben, gibt es seit 2002 die Bio-Brotbox-Aktion. Zum ersten Mal war damals Berlin Schauplatz der guten Tat mit dem guten Frühstück, 23 000 der inzwischen bestens bekannten, gelben Boxen mit gesundem Inhalt wurden da an Schülerinnen und Schüler der Hauptstadt verteilt.