Bürger können abstimmen : Fahrradwege auf dem Prüfstand

Bexbach Aus Bexbach werden noch Mitmacher gesucht: Bei der Online-Umfrage „Fahrradklima-Test“ können Bürger bewerten, wie fahrradfreundlich ihre Stadt oder Gemeinde ist.

Die Bexbacher Thomas Krenz und Hans Seel, engagiert beim Radelkollektiv, rufen dazu auf, sich an der Umfrage des ADFC zu beteiligen. „Bisher haben nur wenige aus Bexbach abgestimmt, es fehlen noch Stimmen“, so Krenz, da wäre es gut, wenn sich noch einige mehr zu Wort melden – mindestens 50 müssen mitmachen, damit die Stadt in der Auswertung berücksichtigt wird.

Auch und für die Menschen vor Ort in Bexbach. Hier gibt es einige schöne Radtouren, die man von Bexbach aus fahren kann. Zum Beispiel die Blumengarten-Runde über Niederbexbach, die Beeder Fischerhütte, Schwarzenbach, Homburg, Sanddorf, Königsbruch, Jägersburg/Brückweiher, Kleinottweiler zurück nach Bexbach. Oder die „Gärten mit Geschichte“-Tour, die neben dem Blumengarten Bexbach den Barockgarten im Römermuseum Schwarzenacker, den Park von Schloss Karlsberg und den Jägersburger Weiher mit der Gustavsburg vereint. Näheres dazu über die Homepage oder die Flyer der Saarpfalz-Touristik. Aber gerade im Alltags-Radverkehr, zum Beispiel zum Einkaufen, ist noch Luft nach oben, was das Radwegenetz angeht. Das ist nämlich eher lückenhaft, teils sind die Wege in schlechtem Zustand, teils fehlt es an Beleuchtung – zum Beispiel am Radweg über den Butterhügel (wir berichteten) – wie auch immer: ob positiv oder negativ, beim Fahrradklima-Test können die Bürger ihre Meinung loswerden. Deshalb sei die Online-Umfrage Fahrradklima-Test auch eine gute Orientierungshilfe, um Kommunalpolitikern zum Beispiel aufzuzeigen, wo in Sachen Radwege noch Verbesserungsbedarf besteht, erklärt Thomas Krenz.