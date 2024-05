Katastrophenschutz im Saarpfalz-Kreis Eine Top-Ausstattung für den Katastrophenfall

Als der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung der aktuellen Legislaturperiode in der vergangenen Woche unter anderem die Modernisierung der Katastrophenschutz-Führungsstelle beschloss, da konnte noch keiner ahnen, dass diese im Gebäude der Kreisverwaltung beheimatete Einrichtung nur wenige Tage später beim Hochwasser vom vergangenen Freitag und Samstag so schnell wieder in den Fokus der Arbeit des Saarpfalz-Kreises rücken würde. Doch die Hochwassertage zeigten, wie notwendig diese Schaltzentrale im Falle von Katastrophenlagen ist – und wie notwendig ebenso, diese auf einem aktuellen, technischen Stand zu haben.