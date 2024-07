Karibik-Feeling in der Heimat Tolle Fernreisen für Balkonien-Urlauber

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Reisen wird teurer, und so manche müssen ihren Traum von Kanada oder der Karibik begraben. Aber es gibt Abhilfe: wir stellen Ziele in der näheren Umgebung vor, an denen der Lavendel blüht wie in der Provence, die Wälder dicht sind wie in Kanada und die Cocktails schmecken wie auf den Bahamas.

04.07.2024 , 12:43 Uhr

Sind wir hier in der Provence? Nein, an der Mosel hat ein Verein vor zehn Jahren in den Terrassen der Weinlage „Lehmer Würzlay“ mehr als 3000 Lavendelsetzlinge gepflanzt. Foto: Christiane Heinen