Fastnacht ist Berliner-Zeit Keine Fastnacht ohne fluffige Kiechelcher (mit Rezept)

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Die Fastnachtszeit ist auch die Zeit, in der die Bäckereien vor allem eine Spezialität produzieren: die ,,Kiechelcher“. Wir fragten in verschiedenen regionalen und inhabergeführten Backstuben nach – und stellten fest: Es ist gar nicht so einfach, einen duftenden, lockeren, zuckrigen und trotzdem bissfesten Berliner herzustellen.

07.02.2024 , 08:59 Uhr

Der klassische Berliner ist immer noch ein mit Marmelade gefüllter, süßer Hefeball, aber es gibt den Berliner mittlerweile in mehreren Varianten, sogar als salzige Version mit Wurstfüllung. Foto: dpa/Christian Lademann

Sie sind rund, sie duften appetitlich nach Hefe und sie sind das Symbol der Fastnacht – die „Kiechelcher“. Das Problem dabei: Wenn man sie selbst machen möchte, gehen sie oft daneben, denn es fehlt einfach die Übung. Wer nur einmal im Jahr Hefeteig in Fett ausbackt, entwickelt kein Gefühl dafür, ab wann der Teig und das heiße Fett ideal zusammenpassen, damit ein fluffiges rundes Kiechelche entsteht. Die Großmütter konnten noch hervorragende Fastnachtskiechelcher backen, aber heute ist der Gang zur Bäckerei deutlich bequemer.