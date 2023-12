Heimat & Geschichte Saarpfalz Als der Bliesgau nationale Schlagzeilen machte

Das untere Bliestal als El Dorado, jenes sagenhafte Land also, in dem es Gold in Hülle und Fülle gibt? Dörfer wie Habkirchen und Reinheim, die als Kurorte reüssieren und in denen Gästen Trauben und Rotwein zwecks Wohlbefinden verabreicht werden oder Besucher durch Salinen flanieren, um der Heilkraft des Salzes auf Lunge und Haut teilhaftig zu werden? Mimbach als Mekka des Anbaus von Tabak und auch der Zigarrenfabrikation und die damit verbundene Chance, der „sehr herabgekommenen Gegend“ zu neuer Blüte zu verhelfen? – Allerlei fantastisch anmutende Projekte spukten vor mehr als einem Jahrhundert kreuz und quer durch die Saarpfalz, und allesamt hatten sie das Ziel, der Region ihren Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung zu sichern. Aufbruchstimmung herrschte allenthalben, allenthalben wurde nach Ideen und Projekten gesucht, die auf die Schnelle wie auf Dauer vielen Wohlstand und wenigen hohe Profite versprachen.