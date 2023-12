Session 2023/2024 Bereit für die närrische Session im Landkreis

Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, Kappensitzung in der Saarpfalz-Halle in Ommersheim, Einlass ab 19 Uhr, Eintritt: 13 Euro. Kartenvorverkauf ab 13. Januar in den Bäckereien Mohr und Hofmann in Ommersheim, Infos: http://sackschisser.org