Berufliche Orientierung im Saarpfalz-Kreis Nach der Schule richtig durchstarten

Spätestens mit Erhalt des Jahreszeugnisses fragen sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler, wie es nach der Schule für sie weitergehen kann. Nicht alle haben dazu bereits klare Vorstellungen entwickelt. Und die Unklarheit bewirkt bei vielen der jungen Menschen eine Verunsicherung in Bezug auf die Zukunftsplanung. Sie stellen sich Fragen wie: Was tue ich, wenn ich noch nicht weiß, was ich werden möchte? Wie finde ich heraus, was zu mir passt? Wie schreibt man eine Bewerbung? Und wo suche ich nach einem Ausbildungsplatz? Was soll ich studieren? Gibt es Unterstützungs- und Orientierungsmöglichkeiten für mich? Wie kann ich sinnvoll Wartezeiten überbrücken?