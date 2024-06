Heimat & Geschichte Als Hieronymus Bock eine seltene Farnart fand

Väter der Botanik, der Pflanzenkunde also, werden sie genannt, jene drei Persönlichkeiten, die vor just 500 Jahren mit ihrer Arbeit die Grundlagen für jene Wissenschaft legten, die bis heute fundamental Leben und Lehre weltweit bestimmt. Das Dreigestirn, das erstmals seit der Antike Bäume und Blumen, Sträucher und Gräser erfasste, diese aus eigener Anschauung und Erfahrung beschrieb, das jeweilige Aussehen und die speziellen Ansprüche der Gewächse untersuchte, stand um das Jahr 1500 auch für den Aufbruch in eine neue Zeit. Mit der Erfindung des Buchdrucks, der Entdeckung Amerikas und anderen epochalen Ereignissen entstand damals auf vielerlei Ebenen im Eiltempo ein neues Weltbild. Mit Otto Brunfels (1488-1534) und Leonhart Fuchs (1501-1566) war Hieronymus Bock (1498-1554) einer der drei Nestoren dieser neuen, modernen Forschungsausrichtung, die sich explizit auch mit der Heilwirkung der Pflanzen auseinandersetzte. Alle drei arbeiteten als Ärzte und hatten von daher an der medizinischen Verwendung der Pflanzen besonderes Interesse. Für Hieronymus Bock, der unter anderem in Zweibrücken, Hornbach und in Saarbrücken als Arzt arbeitete, waren der Bliesgau, der Kirkeler Wald und andere Landschaften der Saarpfalz das Terrain, das im Mittelpunkt seiner Untersuchungen stand.