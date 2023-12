Prüfung der saarländischen Bäckerinnung in Homburg Wie saarländische Betriebe bei der Stollenprüfung abschneiden

Die Passanten, die an diesem Morgen kurz Geld abheben wollen, schauen erst verwundert, dann ziemlich erfreut. Es duftet angenehm vorweihnachtlich im Eingangsraum der Kreissparkasse Saarpfalz in der Homburger Innenstadt - und sie dürfen sich sogar ein, zwei größere Stücke Stollen einpacken lassen. Einfach so. Das Angebot nehmen die meisten gerne an, auch die beiden Polizisten, die hier vorbeikommen.