Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Die Saarpfalz in historischen Gedichten

In zahlreichen Medien wurden bereits im frühen 19. Jahrhundert Bauwerke und touristische Ziele des Saarpfalz-Kreises beschrieben. Vor allem im Stil der Romantik haben so viele Beiträge ihren Weg in die unterschiedlichsten Nachschlagewerke gefunden.

18.12.2023 , 05:00 Uhr

Arnold Rütter, Pfarrer in Erfweiler-Ehlingen, verfasste ein Gedicht über die runden Kirchtürme im Bliesgau – hier jener von St. Markus in Reinheim in den 1960er-Jahren. Foto: Martin Baus

Von Martin Baus

Vielfältig sind die Beschreibungen, die sich in früheren Zeiten mit saarpfälzischen Besonderheiten befasst haben. Historische Bauwerke, die teilweise noch aus dem Mittelalter stammen, Landschaftsidyllen und Naturschönheiten, Städte und Dörfer, Persönlichkeiten wie auch die wirtschaftlichen Verhältnisse sind Themen, die im Lauf der Jahrhunderte aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber stets aus der Perspektive der jeweiligen Zeit behandelt wurden. Ob es sich nun um Zeitungen handelt, um Bücher wie frühe Reiseführer oder Nachschlagewerke – die Bandbreite der „Medien“, in denen derlei Darstellungen erschienen, ist ebenso verschieden wie der Stil, in dem die Berichte verfasst sind. Sachlich und stichwortartig, beflissen literarisch und nicht zuletzt auch ironisch lassen sich als Merkmale dieser Texte über die Region ausmachen. Vor allem der Einfluss der Romantik ist es dabei, der die älteren Schilderungen prägt.