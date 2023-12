Jahresrückblick Bexbach/Kirkel 2023 Warten auf Höcherberghalle, Polizeizentrum in Kirkel da

In der Gemeinde Kirkel gab es 2023 Grund zum Feiern. An der Grundschule in Limbach wurde das Gebäude für die Freiwillige Gantagsschule mit einer großen Feier offiziell eingeweiht. Auch in einem anderen Kirkeler Ortsteil durfte gefeiert werden: Auf dem ehemaligen Praktiker-Gelände in Kirkel-Neuhäusel befindet sich jetzt das neue Polizeizentrum „Guy Lachmann“. Mit einem Investitionsvolumen von über 28 Millionen Euro wurde in einer Bauzeit von vier Jahren aus dem Hauptsitz der früheren Baumarktkette die Heimat für insgesamt acht Dienststellen der saarländischen Landespolizei, darunter die Bereitschaftspolizei und auch die Hundestaffel.