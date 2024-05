Mahnung Schwere Zeiten für das Baugewerbe im Kreis

Insgesamt gibt es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 139 Bauunternehmen im Saarpfalz-Kreis. Aktuell arbeiten dort rund 1800 Beschäftigte, wie es in der Mitteilung weiter heißt. „Noch jedenfalls“, so Langenbahn. Denn die Bezirksvorsitzende der IG Bau Saar-Trier erwartet eine „regelrechte Fachkräfte-Flucht“ von den Baustellen: „Wenn nicht mehr in die Lohntüten kommt, dann sind die Leute ruckzuck weg. Viele werden dem Bau den Rücken kehren.“ Denn wer auf dem Bau arbeite, der finde überall schnell einen neuen Job. „Das Problem dabei: Wer einmal geht, der kommt nicht wieder auf den Bau zurück“, macht Ute Langenbahn deutlich.