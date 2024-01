Neujahrsempfang der Linkspartei Saarpfalz Barbara Spaniol will Landrätin werden

Die Überraschung kam ganz zum Schluss: Beim Neujahrsempfang am Freitag im Homburger Kulturzentrum Saalbau hat der saarpfälzische Kreisverband der Linken seine Kandidaten für die Wahl zum Landrat und zum Homburger Oberbürgermeister bekannt gegeben. Und es wird nicht Linken-Kreischefin Barbara Spaniol sein, die um den Chefsessel im Homburger Rathaus antreten wird – obwohl das eigentlich viele vermutet hatten. An ihrer Stelle soll stattdessen Bruno Leiner ins Rennen um die Spitze im Homburger Rathaus gehen. Der 64-Jährige ist bislang politisch nicht in Erscheinung getreten und ist vor allem als in Erbach ansässiger Installateur- und Heizungsbaumeister bekannt. Spaniol selbst will sich für das Amt des Landrates zur Wahl stellen.