Saarpfalz-Linke stellen sich neu auf Spaniol führt weiterhin die Kreis-Linken

In der gut besuchten Mitgliederversammlung der Linken Saarpfalz in Schwarzenbach wurde die bisherige Kreisvorsitzende Barbara Spaniol einstimmig wiedergewählt. „Ich freue mich über das mir erneut entgegengebrachte Vertrauen. Wir Linke sind im Saarpfalz-Kreis nach wie vor mit rund 400 Mitgliedern gut aufgestellt – die Tendenz ist mit Neueintritten sogar steigend“, so Spaniol in einer Pressemitteilung.