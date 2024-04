Die Jungholzhütte feiert Hier wird der Bärlauch so richtig gefeiert

Von Christine Maack · Nach der Corona-Pause hat es viel Kraft gekostet, das beliebte Bärlauchfest an der Bebelsheimer Jungholz-Hütte wiederzubeleben, denn einige Direktvermarkter, die vorher dabei waren, hatten sich für immer abgemeldet. Aber nun ist wieder Leben in der Bude, am 27. April geht‘s los.

17.04.2024 , 12:43 Uhr

Das Bärlauchfest in der Bebelsheimer Jungholzhütte ist immer ein beliebter Treffpunkt im April. Nicht nur Gäste, auch Erzeuger von regionale Spezialitäten sind dabei. Foto: Peter Gaschott