Massive Zerstörung Geldautomat in Sparkasse an Saar-Grenze gesprengt (mit Fotos)

Hauptstuhl · In Hauptstuhl, nahe der saarländisch-rheinland-pfälzischen Grenze, hat eine Sprengstoffexplosion am frühen Dienstag morgen dien Bewohner aufgeschreckt und beträchtliche Schäden an der örtlichen Sparkassenfilliale verursacht. Was bisher bekannt ist.

16.04.2024 , 10:16 Uhr

14 Bilder Bankautomat in Hauptstuhl bei Kaiserslautern gesprengt 14 Bilder Foto: Thorsten Kremers