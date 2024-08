Schaden über mehrere tausend Euro geschätzt Verwechseltes Pedal: Autofahrer rast in Schaufenster eines Homburger Ladens

Homburg · Am Mittwoch-Mittag krachte ein Auto in das Schaufenster eines Textilladens in Erbach. Verletzt wurde dabei niemand. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

14.08.2024 , 18:16 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch

Von Michelle Soulier