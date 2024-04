Künstler aus dem Saarpfalz-Kreis stellen aus 100 Arbeiten von neun Kunstschaffenden

Neun Künstler und ihre ganz unterschiedlichen Arbeiten unter einen Hut zu bringen, das sei ganz schön kompliziert gewesen: Die Erleichterung war Galeristin Sibylle Spiess-Deckert deutlich anzumerken, als sie nach vielwöchiger Vorbereitung die Ausstellung in ihrem Domizil nun eröffnete. Der Altstadter Kunststall platzte förmlich aus allen Nähten, der Andrang bei der Sonntagsmatinee sprengte alle Erwartungen. Dicht an dicht standen die Besucher im großen Saal ebenso wie in den bildbehangenen Gängen und Atelierräumen, im Treppenhaus gab es zeitweise kein Durchkommen mehr.