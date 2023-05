Eintritt ist kostenlos Ausstellung im Saalbau: „Der Morgen kennt den Abend nicht“

Die erste Ausstellung in der Galerie in diesem Jahr wurde am vergangen Montag vom Kulturbeigeordneten der Stadt, Raimund Konrad, vor zahlreichen interessierten Gästen eröffnet, die Konrad auch im Namen von Bürgermeister Michael Forster begrüßte. Der Kulturbeigeordnete machte bei der Gelegenheit auf einen personellen Engpass bei der ehrenamtlichen Galerieaufsicht aufmerksam und bat darum, dass sich Interessierte beim Kulturamt der Stadt melden mögen. In die Ausstellung selbst führte dann die Kuratorin Dr. Françoise Mathis-Sandmaier ein. Sie ging zunächst auf die Biografie der Künstlerin ein, die von 1988 bis 1994 an der Hochschule der Bildenden Künste Saar bei den Professoren Oskar Holweck, Ivica Maksimovic und Bodo Baumgarten Kommunikationsdesign und freie Malerei studiert hat und hob hervor, dass die große Lehrmeisterin und Impulsgeberin von Petra Jung die Natur sei.