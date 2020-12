Kreiskrankenhaus in St. Ingbert : Auch Infizierte in Geriatrischer Klinik

Auch Infizierte in Geriatrischer Klinik

Kreiskrankenhaus in St. Ingbert

Homburg/St. Ingbert Über Aufnahmestopp im Kreiskrankenhaus St. Ingbert wurde am Donnerstag noch nicht entschieden.

Nach der zweiten Testung lagen noch nicht alle Ergebnisse vor. Eine Entscheidung über die Aufhebung des Aufnahmestopps treffe das Gesundheitsamt daher erst im Laufe des Donnerstagabends oder am Freitagfrüh, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Da nun auch in der Geriatrischen Rehaklinik des Kreiskrankenhauses St. Ingbert Infektionen aufgetreten seien, habe das Gesundheitsamt einen Aufnahmestopp für diese Klinik verfügt. Ab sofort bis einschließlich 16. Dezember, 24 Uhr, dürfen in der Geriatrischen Klinik keine Patienten zur ambulanten oder stationären Behandlung aufgenommen werden, heißt es. In dringenden Fällen dürfe hiervon abgewichen werden. Sieben Patienten und fünf Mitarbeiter seien positiv auf das Corona-Virus getestet und auf die Corona-Station des Kreiskrankenhauses verlegt worden.