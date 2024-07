Analyse Erfahrungen, aus denen man lernen kann

Während das Augenmerk am Freitag auf überlaufende Rückhaltebecken und schnell ansteigende kleinere Nebenflüsse der Blies lag, war es ab Samstag die Blies selbst, die stellenweise Pegelstände erreichte, die gar zu einem Jahrhunderthochwasser führten, so beispielsweise in Reinheim. Überhaupt erreichten nahezu alle Nebengewässer der Blies Jahrhunderthöchststände. Nicht zu vergessen die Überflutung der Blieskasteler Altstadt, nachdem ein Pumpensystem in der Kanalisation ausgefallen war. Einsatzschwerpunkte waren demnach in Blieskastel (Innenstadt, Altheim, Lautzkirchen), in Gersheim (Ortsmitte, Reinheim, Walsheim, Peppenkum), in Homburg (Kirrberg, Jägersburg) und in der Gemeinde Mandelbachtal (Bliesmengen-Bolchen, Ormesheim). In Limbach waren die Bliesstraße, die Hauptstraße und die Bahnhofstraße stark betroffen.