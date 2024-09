Geschichte in Homburg Eine Reise auf den Spuren der Mönche

Die Klosterruine in Wörschweiler öffnet weiterhin ihre historischen Pforten für Schulklassen, die das Mittelalter hautnah erleben möchten. Das Projekt „Klosterleben erleben“, dass im Jahr 2017 von der erfahrenen Bildungsreferentin Jutta Klicker ins Leben gerufen wurde, bietet einen lebendigen und interaktiven Einblick in das klösterliche Leben des zwölften Jahrhunderts, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung in Homburg.