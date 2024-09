Historische Tour durch die Innenstadt von Homburg Auf den Spuren der Freiheitskämpfer Siebenpfeiffer und Wirth

Die Tour zu den einschlägigen Schauplätzen der Ereignisse um Siebenpfeiffer und Wirth wird kein gewöhnlicher Rundgang durch die Innenstadt. Vielmehr erwartet die Teilnehmer eine inszenierte Kostümführung: Monika Link aus Zweibrücken wird als „Regina Wirth“, also der Ehefrau von Johann Georg August Wirth, in zeitgenössischer Bekleidung Revue passieren lassen, was sie in ihrer stürmischen Homburger Zeit zwischen 1832 und 1834 so alles erlebt hat, während ihr streitbarer Gatte die meiste Zeit im Gefängnis eingesperrt war. Die Stationen der von ihr geleiteten Begehung sind etwa das Terrain, auf dem sich einst Wohnung und Garten von Philipp Jakob Siebenpfeiffer sowie auch das damalige Landcommissariat (Landratsamt) befanden, die Druckerpresse, auf der die Wirths „Tribüne“ zeitweise gedruckt wurde, das Gebäude des einstigen Gasthauses Cappel, in dem das erste Festbankett stattfand, und auch der Freiheitsbrunnen am Rondell.