Klettersport in Bexbach „Das Klettern, wie ich es kenne, verändert sich“

Eine weiße Kreideschicht bedeckt seine Hände. Der abgeklopfte Magnesia-Staub hinterlässt einen leichten Dunst in der Luft. Auch seine Schuhe, die schmaler und dünner sind als gewöhnliche Sportschuhe, tragen einen leicht staubigen Film. Seine Kleidung erinnert wenig an das klassische Sportoutfit, sie wirkt beinahe alltagstauglich, sitzt locker-lässig. Und das ist wichtig. Denn wenn sich Mathias Conrad, von allen Matze genannt, an die knallbunten Griffe der Kletterwände im Bexbacher „Boulder-Olymp“ hängt, braucht er alle Bewegungsfreiheit. Seit mehr als 25 Jahren, 15 davon in der deutschen Nationalmannschaft, ist das Klettern – später auch das Bouldern – seine Leidenschaft. Nach der Schulzeit wird ihm dann schnell bewusst: Etwas anderes kann er sich für seine Zukunft nicht vorstellen. „Aber mir war eben auch klar, dass ich nicht ewig in der Nationalmannschaft bleiben kann und dass ich Geld verdienen muss“, erzählt der 35-Jährige.