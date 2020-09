Vergleich zum Vormonat : Leichte Erholung am Arbeitsmarkt

Leichte Erholung am Arbeitsmarkt

Homburg Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zum Vormonat leicht verringert.

Die Zahl der Arbeitslosen im Saarpfalz-Kreis ist im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Im August waren 4619 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 17 weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr hingegen ist die Zahl der Arbeitslosen stark gestiegen, um rund 25 Prozent oder 969 Personen. Damit liegt die Arbeitslosenquote – also die Anzahl aller arbeitslosen Personen im Verhältnis zur Zahl aller Erwerbstätigen – bei sechs Prozent. „Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist erneut angestiegen, gleichzeitig ist auch die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder gewachsen. Die Bewegungen aus und in Erwerbstätigkeit bewegen sich auf niedrigem Niveau. Sie liegen deutlich unter den saisonalen Werten der Vorjahre“, kommentiert Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, die Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt.