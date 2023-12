Verband der Waldbesitzer Finnischer Blick auf die sterbenden Bäume

Die saarländischen Privatwaldbesitzer sind in der Mehrzahl in ihrem Verband organisiert, dem „saarländischen Waldbesitzerverband“. Rund 7700 Hektar, also 77 Millionen Quadratmeter Wald, sind Eigentum der rund 400 Mitglieder des Verbandes. Seit wenigen Wochen ist eine St. Ingberterin Vorsitzende dieses Verbandes. Eine St. Ingberterin, die allerdings einen weiten Weg bis hierher hinter sich hat. Sie sprach darüber mit unserer Zeitung.