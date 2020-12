Gastronomie im Saarpfalz-Kreis : Leckeres Essen gibt’s auch im Lockdown

Info

Die Aktion geht weiter, sind Sie dabei? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an redhom@sz-sb.de oder redigb@sz-sb.de. Wir brauchen dafür bitte die wesentlichen Informationen: Name und Adresse des Betriebs, Art des Service (Lieferung, Abholung, beides), Bestellmöglichkeiten (Telefon, Mail, Online, Facebook etc.) und maximal drei Stichworte zur Art des Angebots (chinesisch, Pizza, saarländisch . . .).