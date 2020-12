Gastronomie im Saarpfalz-Kreis : Leckeres Essen gibt’s auch im Lockdown

Gaststätten aller Art bleiben derzeit in ganz Deutschland wegen des Teil-Lockdowns geschlossen. Viele Gastronomen bieten jedoch an, dass Gäste sich Gerichte liefern lassen können oder diese selbst abholen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Homburg/Saarpfalz-Kreis Zahlreiche Restaurants im Saarpfalz-Kreis verwöhnen auch in Corona-Zeiten ihre Gäste. Hier unser aktueller Überlick.

Aufgrund der Corona-Regelungen ist es derzeit nicht möglich, Gaststätten, Cafés oder Eisdielen zu besuchen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Menschen im Saarpfalz-Kreis auf die Gaumenfreuden der Gastronomen verzichten müssen. Viele bieten ihre Gerichte derzeit zum Abholen an oder liefern sogar zu ihren Kundinnen und Kunden nach Hause. In unserer Übersicht – die noch weiter ergänzt wird (sihe Info-Kästchen) und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt – haben wir einige der Restaurants im Saarpfalz-Kreis zusammengetragen, die einen Abhol- beziehungsweise Lieferservice anbieten.

Bella Italia , Austraße am Tennisplatz, Tel. (0 68 94) 9 90 90 33, Pizza, Pasta, italienisch.

Gelat!oh , Eisenbahnstraße 9, Abholung, Take away, Dienstag bis Sonntag, 12-18 Uhr.

Ennie’s Deli & Mehr, Zweibrücker Str. 4, Homburg, Abholservice, keine Lieferung, Bestellungen per Email, bestellung@ennies.de, Whats-App (0 68 41) 9 73 37 77, gerne schon am Vortag, Öffnungszeiten: Do bis Sa 12 bis 15 Uhr. Infos zur Wochenkarte bei Facebook, Instagram und unter www.ennies.de, frisch, Bowl, vegetarisch/vegan/glutenfrei.