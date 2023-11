Neuansiedlung in St. Ingbert Im ehemaligen Bioladen sind jetzt fugenlose Bäder zu sehen

Irene Kaiser kommt gleich auf den Punkt. Was so ein fugenloses Bad denn koste, fragt die Ortsvorsteherin von St. Ingbert Andreas Pieter. Der lächelt. Und sagt dann: „Das hängt davon ab, was sie vorhaben.“ Pieter hat mit seinem Unternehmen Quarz-tec einen prominenten Leerstand im Herzen der Stadt mit Leben erfüllt. In der Rickertstraße, direkt gegenüber dem Marktplatz, präsentiert er Möglichkeiten, wie sich ein Bad in kurzer Zeit modernisieren lässt. Am Wochenende hat der Ausstellungsraum offiziell eröffnet. Vertreter der Stadt haben Pieter schon am Freitagnachmittag einen Antrittsbesuch abgestattet.