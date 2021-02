Spielerwechsel im Amaterfußball : Das Transfer-Karussel im Amateurfußball dreht sich

Bliesmengen/Ballweiler/Limbach In den höheren saarländischen Fußball-Amateurklassen dreht sich bei einigen Clubs aus dem Ostsaarkreis das Spielerkarussell. Mittelfeldspieler Sascha Bickelmann vom Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen ist in der Winterpause zum Südwest-Verbandsligisten FC Rastpfuhl gewechselt.

In Ballweiler wiederum haben Cedric Kiefer, Frederic Stark, Alexander Henrich sowie Daniel Rebmann ihre Verträge verlängert. Stark wird unter dem künftigen Spielertrainer Florian Bohr (momentan noch FV Siersburg) ebenfalls mitspielender Co-Trainer. Den bisherigen DJK-Trainer Peter Rubeck zieht es im Sommer in gleicher Funktion in die rheinland-pfälzische Landesliga zum TSC Zweibrücken (wir berichteten). Zur neuen Runde stehen der DJK dann auch Marvin Kempf und Rückkehrer Mirco Schwalbach zur Verfügung. Das Duo trägt momentan noch das Trikot des Oberligisten FV Eppelborn. Den umgekehrten Weg wird im Sommer Marcel Ecker einschlagen. Er verabschiedet sich dann aus Ballweiler in Richtung FV Eppelborn.