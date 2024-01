Neujahrsbaby in Homburg Josie erblickte um 1.36 Uhr das Licht der Welt

Josie ist gesund und munter, die Erleichterung ist allen anzumerken. „Es war eine ganz normale Geburt. Ich bin der Hebamme sehr dankbar, sie hat mir ganz wunderbar geholfen“, betont Candis Hamilton. Die Hamiltons sind US-amerikanische Staatsbürger aus Florida, Vater Matt arbeitet für die US-Armee in Ramstein. Seit sieben Jahren wohnt die Familie in Deutschland, die beiden ersten Kinder sind noch in den USA geboren, Josie ist das erste Kind mit einem deutschen Geburtsort. Mutter Candis findet das Uniklinikum gut: „Sie haben hier alles, wenn die Geburt nicht so gut läuft.“ Bei ihr war alles prima. In ein paar Tagen wird Josie dann nach Hause kommen, dann beginnt für das Neujahrsbaby 2024 der ganz normale Alltag.