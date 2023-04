Freizeitmesse in Bexbach beginnt am Samstag Alles rund ums Campen wird in Bexbach geboten

An diesem Samstag, 29. April, beginnt die aktuelle Auflage der Bexbacher Messe für Camping, Freizeit und Automobil. Damit wird bis zum Wochenende vom 6. und 7. Mai der Bexbacher Blumengarten zum Epizentrum für Fans des mobilen Tourismus. Wenn nun am Samstag der Startschuss fällt, dann liegen anstrengende Wochen hinter dem Team um Messeleiter Volker Wagner. Einen guten Überblick, was das konkret bedeutet, konnte man sich in dieser Woche verschaffen. Da herrschte in Sachen Aufbau und Vorbereitung kurz vor der Ziellinie heftiger Betrieb auf dem Gelände.