„Eine Rinderroulade passt da nicht mehr rein“ „Alte Brauerei“ in St. Ingbert bricht mit der Traditionsküche – der Weg zur Haute cuisine

Auf Pieter Brueghels Gemälde „Bauernhochzeit“ schleppen Gehilfen prall gefüllte Teller auf einer ausgehängten Tür zu einer hungrigen Hochzeitsgesellschaft. Das Bild dominiert seit Jahrzehnten den Gastraum der „Alten Brauerei“ in St. Ingbert. Lange Jahre war es auch ein wenig Programm für das Konzept des Restaurants. Das Bild hängt dort nach wie vor, bloß, so ziemlich alles andere in diesem Gastraum hat sich verändert.