Amateurfußball : Mit Tormaschine Theis zurück in die Erfolgsspur

Bei den Bayern spielt Alschbachs Torjäger Sascha Theis zwar nicht. Seine Trefferquote in der Kreisliga (27 Tore in 16 Spielen) ist aber sogar besser als die von Robert Lewandowski. Foto: Stefan Holzhauser

Alschbach Das Titelrennen in der Kreisliga A Bliestal ist immens spannend. Am Sonntag stehen zwei Spitzenspiele auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Endlich wieder mit Tormaschine Sascha Theis (27 Treffer in 16 Spielen) empfängt der SV Alschbach am Sonntag um 15 Uhr die SG Erbach II. Es ist eines der beiden Spitzenspiele, die am Wochenende in der Kreisliga A Bliestal über die Bühne gehen. Der Tabellendritte Erbach II bestritt gestern Abend noch seine Nachholpartie gegen den Achten DJK Bexbach (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor). Vor dem Spiel hatten die Erbacher nach 17 Begegnungen 37 Punkte auf dem Konto. Vor ihnen lagen Alschbach (39 Punkte/19 Spiele) sowie Spitzenreiter SV Bexbach (41/18). Auch der Vierte SV Höchen (36/17), der TuS Lappentascherhof (34/16) die SSV Wellesweiler (33(18) und die DJK St. Ingbert (30/17) mischen noch im Titelrennen mit.

In diesem sah es für den Zweiten Alschbach lange Zeit noch besser aus als aktuell. In St. Ingbert unterlag der SV am letzten Spieltag aber mit 0:3. Dort fehlten allerdings Theis und sein Sturmpartner Patrick Stumpf (neun Tore) beide wegen einer Corona-Infektion. „Das hat man unserem Spiel angemerkt. Außerdem haben wir uns auf dem Rasenplatz in St. Ingbert schon immer schwergetan“, sagt Alschbachs Spieler und Vorsitzender Sascha Gebele. Mit Steven Bieg fehlte gegen die Viktoria auch der neben Stumpf zweite Spielertrainer des SV aufgrund eines Kreuzbandrisses. „Sascha und Patrick kehren nun gegen Erbach aber auf den Platz zurück. Erbach ist stark. Aber wir spielen zu Hause auf unserem Hartplatz und wollen es unbedingt besser als in St. Ingbert machen“, sagt Gebele vor dem Verfolgerduell.

In welcher Liga die Alschbacher nächste Saison auch an den Start gehen – die Trainerkonstellation wird dann eine andere sein. Torjäger Theis wird das Amt des Spielertrainers von Bieg und Stumpf übernehmen, die dem Verein als Spieler aber erhalten bleiben.

Im Fokus steht für den SVA aber der Titelkampf der laufenden Runde. „Wir sind nicht der Favorit auf Platz eins. Sollten wir es aber schaffen, würden wir auch in die Bezirksliga hochgehen“, sagt Geble.