Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Als Utweiler ein Paradies für Schmuggler war

Auf Anrathen einiger Freunde der vaterländischen Geschichte sind, so viel wie möglich, bei jedem Orte die frühern und spätern Schicksale so wie der Gewerb- und Kunstfleiß berührt, durchgehends aber die ehemalige Herrschaft, unter welcher er stand, angeführt worden. Die Seelenzahl ist nach einem amtlichen Verzeichnisse von 1827 angegeben und bei jedem Orte auf das pünktlichste nach den verschiedenen Religionspartheien bezeichnet. Eben so sind bei jeder Gemeinde die zugehörigen Höfe, Mühlen und Weiler, die durchziehenden Straßen, Flüsse und Bäche genannt.“