Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Als die ersten Ansichtskarten in aufkamen

Ein gutes Beispiel dafür ist der historische Marktplatz in der Homburger Altstadt, von dem es zahllose unterschiedlich alte Ansichtskarten gibt. Eine ganz frühe Aufnahme, die im Anklang an die vor der Verwendung von Fotos üblichen Farblithografien nachträglich eingefärbt worden ist, zeigt linker Hand die mächtige katholische Kirche St. Michael, als zentrales Motiv das Rathaus und beidseitig die oben und unten begrenzenden Häuserreihen. In der Mitte steht „einsam“ eine hohe Laterne, die in der dunklen Jahreszeit sicherlich nicht für allzu viel Helligkeit in ihrer Umgebung gesorgt hat. Ständer auf dem Dach des Stadthauses lassen den Schluss zu, dass es bereits ein Stromnetz in Homburg gab. Bald nach der Herausgabe dieser Ansichtskarte sah der Marktplatz aber schon wieder anders aus: Zur Zeit von Kaiser Wilhelm II. wurde auf dem Areal ein Denkmal aufgestellt, ein Obelisk zu Ehren des vormaligen Reichskanzlers Bismarck. Das Porträt des „Eiserenen Kanzlers“ auf einer Metallplatte erinnerte nicht nur an dessen politische Leistungen, sondern auch an seinen Aufenthalt in Homburg zu Beginn des preußisch-französischen Krieges im Sommer 1870. Einige Tage lang hatte der preußische Generalstab sein Quartier in Homburg aufgeschlagen, Bismarck war in einem Gasthaus untergebracht, das sich in der oberen Zeile am Marktplatz befand. Der Wirt des bis dahin als „Restauration Ludwig Baus“ firmierenden Etablissements benannte dieses – mit persönlicher Zustimmung des Kanzlers – hernach in „Zum Bismarck“ um. Dessen öffentlicher Würdigung im Zentrum der Stadt war aber keine allzu lange Dauer beschieden. Das Denkmal wurde auf den Schlossberg umgestellt. Im dortigen Dickicht fristet es bis heute sein Dasein, die Metallplakette mit dem Konterfei ist allerdings abhandengekommen.