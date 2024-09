Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Als der Stummfilm in Bexbach Einzug hielt

Rasputin im Saargebiet – Wie ein Film wirkt“ titelte der bei Solingen erscheinende „Ohligser Stadt-Anzeiger“ in seiner Ausgabe vom 15. April 1929 und nahm damit Bezug auf ein merkwürdiges Ereignis, das sich kurz zuvor am Höcherberg zugetragen hatte. Der Vorfall, der überregional Eingang in die Zeitungslandschaft fand, spielte sich im Kino ab.