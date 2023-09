Fortbildung am Uniklinikum Tropenkrankheiten im Blickpunkt

Am Samstag, 23. September, findet am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg das „Update Reise- und Tropenmedizin“ statt. Die Teilnehmenden erwartet ein vielfältiges Programm, unter anderem wird es um praktische reisemedizinische Empfehlungen für unterschiedliche Regionen der Welt oder den neu zugelassenen Dengue-Impfstoff gehen. Die Veranstaltung wird vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene durchgeführt und richtet sich an niedergelassene und im Krankenhaus tätige Ärztinnen und Ärzte sowie das gesamte Gesundheitsfachpersonal. Eine Voranmeldung ist aus organisatorischen Gründen notwendig, heißt es in der Pressemitteilung des UKS.