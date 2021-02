Fußball-Verbandsliga Nordost : „Wir wollen hier langfristig etwas aufbauen“

Rohrbach Der SV Rohrbach steht in der Fußball-Verbandsliga im unteren Tabellendrittel. Der Verein ist aber optimistisch für die Zukunft.

„Wir haben von sämtlichen Spielern eine Zusage für die nächste Saison bekommen. Das freut uns natürlich extrem. In der Vergangenheit mussten wir ja immer wieder Spieler an höherklassige Vereine abgeben. Diesmal gibt es nur aus privaten oder beruflichen Gründen noch einige wenige Fragezeichen“, berichtet Rohrbachs Spielausschuss-Vorsitzender Steffen Becker. Entscheidend dafür, dass die Rohrbacher Spieler ihrem Verein die Treue halten, sei die Konstanz an der Seitenlinie. Sowohl Alexander Ogorodnik, Trainer der ersten Mannschaft, als auch Rüdiger Pfeifer, der Coach der Reserve (Bezirksliga Homburg) hatten ihre Verträge frühzeitig verlängert.

Auch wenn sich der SVR in der laufenden Spielzeit bislang im unteren Tabellendrittel wiederfindet, ist Becker alles andere als unzufrieden. „Bei der ersten Mannschaft hatten wir großes Verletzungspech. Alexander Ogorodnik ist es gelungen, die vielen jungen Spieler sehr gut zu integrieren. Einen großen Anteil daran, die verletzten Spieler wieder fit zu machen, hat unser Athletikcoach Jürgen Detzler. Er bietet auch jetzt Online-Übungseinheiten an“, berichtet Becker. Ein großes Lob gehe auch an Pfeifer, der für einen starken Unterbau in der Bezirksliga Homburg (derzeit Platz elf) sorge. „Wegen der vielen Verletzten bei der ersten Mannschaft mussten wir viele Spieler aus der Zweiten in der Verbandsliga früh ins kalte Wasser werfen. Und sie haben ihre Sache dort überragend gemacht“, schwärmt der Spielausschuss-Vorsitzende.