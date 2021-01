Tag der offenen Tür : Paul-Weber-Schule stellt sich in diesem Jahr online vor

Paul-Weber-Schule stellt sich in diesem Jahr online vor

Homburg. Vom 1. bis zum 5. Februar bietet die Paul-Weber-Schule, das Berufsbildungszentrum in Homburg (BBZ), einen „virtuellen Tag der offenen Tür“ an, um über Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

„Einen Tag der offenen Tür im herkömmlichen Sinne wird diese Informationsveranstaltung wegen Corona jedoch nicht sein“, erklärte Schulleiter Hans-Jörg Opp. Die Veranstaltung sei diesmal als ein rein virtuelles Ereignis geplant. Man habe zu den an der Paul-Weber-Schule vorhandenen Schulformen Präsentationen vorbereitet, die über die Internetseite der Schule abrufbar seien. Diese Präsentationen böten einen Einblick in das Angebots- und Leistungsspektrum der Schule.

Zur Paul-Weber-Schule gehören ein berufliches Oberstufengymnasium mit den berufsbezogenen Fachrichtungen „Gesundheit und Soziales“ und „Wirtschaft“ sowie eine Fachoberschule mit den Fachrichtungen „Technik“, „Gesundheit und Soziales“ und „Wirtschaft“ sowie „Wirtschaftsinformatik“. Des Weiteren gibt es die neuen Schulformen „Ausbildungsvorbereitung“ und Berufsfachschule. Alle Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss über die Mittlere Reife und die Fachhochschulreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife lassen sich an der Paul-Weber-Schule erwerben. Mit mehr als 1600 Schülern und Schülerinnen gehört sie mit zu den größten Schulen im Saarland.

„Meine Kolleginnen und Kollegen und ich würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele junge Menschen dieses virtuelle Informations- und Beratungsangebot nutzen, um Hilfe für einen guten Weg in Ausbildung und Beruf zu erhalten. Eine fundierte schulische und berufliche Ausbildung ist in unserer Zeit und Gesellschaft wichtiger denn je“, so Opp.