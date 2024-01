Mehr Lohn, weniger Arbeitszeit Warnstreik am Uniklinikum in Homburg – das sind die Forderungen der Ärzte

Die Beatles dröhnten aus dem Lautsprecher vor der Inneren Medizin des Uniklinikums in Homburg: „A hard day’s night“. Es scheint wohl die heimliche Hymne der Ärzteschaft zu sein: „Eine Nacht nach einem schweren Tag“ – das konnten die rund 250 Ärztinnen und Ärzte, die am Dienstag am Uniklinikum in den Warnstreik gingen, unterschreiben. Ja, immer härter werde die Arbeit, immer kürzer die Erholungspausen und immer weniger der finanzielle Ausgleich für die Nacht- und Bereitschaftsdienste.